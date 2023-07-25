Kayalıklarda mahsur kalan yaralı yavru ayı kurtarıldı

Mustafa YİĞİT/ DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan yaralı yavru ayı, bölgede reklam pankartı asan görevlilerce kurtarıldı. Jandarma ekiplerince kraker yedirilen ve su içirilen yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Domaniç-İnegöl Çevreyolu, Heyelen mevkisinde akşam saatlerinde reklam pankartı asan görevli Mustafa Mert Karabay ve arkadaşları kayalıklarda mahsur kalan yavru ayıyı fark etti. Durumu jandarma ve ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü´ne bildiren Mustafa Mert Karabay ile arkadaşları yavru ayıyı kayalık alandan kurtararak yol kenarına indirdi. Yavru ayının aç olduğunu fark eden Karabay, yanında bulunan krakeri vererek besledi. Bu sırada olay yerine gelen jandarma ekipleri de yavru ayıya elleriyle su içirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tavşanlı Şefliğine teslim edilen yavru ayı Kütahya Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Barınağına götürüldü.

'PANKARTI ASARKEN SESİ DUYDUK ANCAK KÖPEK SANDIK'

Pankart asarken yavru ayının sesini duyduklarını ancak köpek sandıklarını söyleyen Mustafa Mert Karabay, "Pankartı asarken sesi duyduk ancak köpek sandık. Yanına gittiğimizde yaralı yavru ayı olduğunu fark ettik. Annesi gelir endişesi ile yanında durmadan pankartı asmaya çıktık. Tekrar baktığımızda orada tek başına yatıyordu. Telefon çeken bir yerden abim Furkan Karabay´a haber verdim o da Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığına, Orman Şefliğine ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tavşanlı Şefliğini arayarak haber verdi" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2023-07-25 22:49:11