Kütahya'da orman yangını

Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)-KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan müdahale sürerken, 1 helikopter ile takviye ekipler de bölgeye sevk edildi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Gevrekler köyü bölgesindeki ormanda çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi´ne yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangına 15 arazöz 6 su ikmal aracı, 6 dozer, 1 su tankeri ve 10 ekip ile müdahale ediliyor. Karadan söndürme çalışmaları sürerken, bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN

2023-07-26 16:00:39