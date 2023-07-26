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        Kütahya'da orman yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:01
        Kütahya'da orman yangını

        Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)-KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan müdahale sürerken, 1 helikopter ile takviye ekipler de bölgeye sevk edildi.

        Yangın, saat 15.00 sıralarında Gevrekler köyü bölgesindeki ormanda çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi´ne yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangına 15 arazöz  6 su ikmal aracı, 6 dozer, 1 su tankeri ve 10 ekip ile müdahale ediliyor. Karadan söndürme çalışmaları sürerken, bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN

        2023-07-26 16:00:39

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