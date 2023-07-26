Kütahya'da orman yangını (2)
KÖYLERİN TAHLİYESİ İÇİN ANONS YAPILDI
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına müdahale sürerken, alevlerin yaklaştığı çevredeki köylerin tahliye edilmesi için anons yapılıyor. Yangına, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, su tankeri ve 5 yer ekibi olmak üzere 220 personelle müdahale sürüyor. İstanbul'dan istenen helikopterin ise Beykoz´da çıkan yangın nedeniyle geri döndüğü ve alevlere şu an sadece karadan müdahale edildiği öğrenildi. (DHA)
Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Merkez Oğuzhan KILIÇ
2023-07-26 17:29:53