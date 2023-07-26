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        Kütahya'da orman yangını (3)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 19:09
        Kütahya'da orman yangını (3)

        ALEVLER KÖYLERİ TEHDİT EDİYOR

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, geniş bir alana yayılarak devam ediyor. Ekipler, 7 farklı noktada devam eden yangına müdahale ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Aydınlar Köyü tahliye edilirken, Erikli Köyü´nde de tahliye çalışmaları sürüyor. Yangına müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü personellerinden biri dumandan etkilenirken, 2 kişinin kolunda ise yanık oluştu. 3 kişiye bölgede bulunan ambulanslarda sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        VALİ ÇELİK, BÖLGEDE ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

        Öte yandan bölgeye sevk edilen bir yangın söndürme helikopteri de saat 18.00 itibarıyla havadan müdahaleye başladı. Kütahya Valisi Ali Çelik de bölgeye giderek hem çalışmaları yerinde takip etti hem de karadan müdahale ekiplerine yardım etti. (DHA)Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Oğuzhan KILIÇ

        2023-07-26 19:08:16

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