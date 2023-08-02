Otomobil bagajındaki ilk yardım çantasından uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında, ilk yardım çantasına gizlenmiş 276,75 gram kokain ve 5,55 gram esrar ele geçirildi. D.B. ve H.Ö., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki polis uygulama noktasında şüphe üzerine 34 CTM 193 plakalı otomobili durdurdu. Narkotik köpek `Thor´ ile yapılan aramada, otomobilin bagajındaki stepne kısmına gizlenmiş ilk yardım çantasında, 276,75 gram kokain ve 5,55 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan D.B. ve H.Ö., `Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak´ suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin, daha önce de `Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak´ suçundan haklarında işlem yapıldığı belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Merkez Oğuzhan KILIÇ

2023-08-02 12:26:20