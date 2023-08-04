Otomobilin lastiği çıktı, çarpan minibüs şarampole düştü: 3 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, seyir halindeyken tekerleği yerinden çıkarak fırlayan otomobil takla attı. Aynı istikamette seyreden minibüs de tekerleğe çarpıp şarampole düştü. Kazada, minibüsteki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kütahya-Tavşanlı kara yolu 13'üncü kilometrede meydana geldi. Tavşanlı istikametinden Kütahya'ya doğru seyir halinde olan Muammer Uluçay idaresindeki 43 AAJ 012 plakalı otomobil, sağ ön tekerleğinin yerinden çıkmasıyla takla attı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Uğur Davraz'ın (45) kullandığı 20 FN 686 plakalı minibüs de tekerleğe çarpıp şarampole düştü. Kazada, minibüs sürücüsü Uğur Davraz ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Hatice Davraz (38) ile kızı Ayşe Davraz (19) yaralandı.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Oğuzhan KILIÇ

2023-08-04 17:38:28