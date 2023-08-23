Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Müzik Ebru Yaşar: Şile olmasaydı biz nerede klip çekecektik? - Magazin haberleri Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Sokakta uyuşturucu satan şüpheliye polis baskını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:41 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokakta uyuşturucu satan şüpheliye polis baskını
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli M.G., polisin evine yaptığı baskınla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G.'nin sokakta uyuşturucu sattığını tespit etti. Bir süre izlenen şüphelinin evine baskın yapan ekipler, M.G.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada 28,31 gram metamfetamin, 2,58 gram bonzai, 3 sentetik uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan M.G. emniyete götürüldü. M.G.'den uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında da 'uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

        2023-08-23 12:40:24

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 7 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 7 şüpheli yakalandı
        Kütahya Ticaret Borsası
        Kütahya Ticaret Borsası
        Kütahya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kütahya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kütahya Valisi Musa Işın görevine başladı
        Kütahya Valisi Musa Işın görevine başladı
        Kütahyalı kadın girişimci yetiştirdiği lavantaları çeşitli ürünlere dönüştü...
        Kütahyalı kadın girişimci yetiştirdiği lavantaları çeşitli ürünlere dönüştü...
        Kütahya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Kütahya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı