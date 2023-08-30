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        Kütahya´da orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:08 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:09
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        Kütahya´da orman yangını
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        KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA merkeze 20 kilometre mesafede orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Kütahya ve Bursa´nın yanı sıra Bilecik ile Balıkesir'den de 6 helikopter ile İzmir'den bir uçağın bölgeye sevk edildiği belirtildi. Ormanda yükselen dumanlar, kent merkezinden de görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya KÜTAHYA,(DHA)

        2023-08-30 16:07:34

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