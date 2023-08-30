Bakan Bak: Hiç kimse, bu millete asla diz çöktüremeyecek

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kütahya´da 30 Ağustos Zafer Bayramı´nın 101´inci yıl kutlamalarına katıldı. Bakan Bak, "Kimilerini rahatsız etse de onurlu ve dik duruşumuzdan taviz vermeden kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Uçak gemimiz de var, İHA´larımız da var, tanklarımız da var. Bu güçlü ordumuzla beraber hiç kimse bu topraklarda bu millete diz çöktüremeyecek, bu millete asla diz çöktüremeyecek" dedi.

Kütahya´da 30 Ağustos Zafer Bayramı´nın 101´inci yıl kutlamaları Altıntaş ilçesindeki Zafertepe Çalköy´de yapıldı. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak´ın yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Mustafa Baş, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile binlerce kişi katıldı.

Zafertepe Abidesi´ndeki çelenk töreninin ardından Bakan Aşkın Bak ve beraberindekiler kortej eşliğinde törenlerin yapılacağı alana kadar yürüdü. Buradaki programa katılanları selamlayan Bakan Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos´un Büyük Taarruz´un zaferle taçlandığı bir kahramanlık öyküsü olduğunu söyledi. 30 Ağustos´un inancın, azmin ve mücadelenin öyküsü olduğunu ifade eden Bakan Aşkın Bak, "İnanç, azim ve mücadele Türk Milleti´nin en temel özellikleridir. Bize Başkomutanlık Meydan Muharebesi´ni kazandıran hem askeri ve siyasi deha, hem de milletimizin bu eşsiz karakteridir. Bize bir istiklal ve istikbal kazandıran o ruh bugün hala diridir, canlıdır ve bizi ayakta dimdik tutan gücün kaynağı burada saklıdır. 26 Ağustos 1071´de Sultan Alparslan´a Malazgirt´in kapılarını açtıran, 26 Ağustos 1922´de Gazi Mustafa Kemal Atatürk´e Büyük Taarruz planını kurduran o güçlü irade sarsılmaz ve yıkılmaz" dedi.

'KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZE DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye Yüzyılı vizyonunun ilhamını büyük zaferlerden aldıklarını anlatan Bakan Aşkın Bak şunları söyledi:

"Bilimde, teknolojide, savunma sanayide, sanatta, eğitimde, kültürde ve sporda Dünya´ya mührümüzü vuracak büyük atılımlar gerçekleştiriyoruz. Söyleyecek sözlerimiz, hayallerimiz var. İçeride ve dışarıda maruz kaldığımız türlü oyunlara ve tuzaklara rağmen, çalışmaktan, üretmekten ve sancağı hep ileri taşımaktan geri durmayacağız. Dünyada söz sahibi güçlü bir Türkiye, kimilerini rahatsız etse de onurlu ve dik duruşumuzdan taviz vermeden kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Uçak gemimiz de var, İHA´larımız da var, tanklarımız da var. Bu güçlü ordumuzla beraber hiç kimse bu topraklarda bu millete diz çöktüremeyecek, bu millete asla diz çöktüremeyecek. Şunu unutmayın, 15 Temmuz´da denediler, millet meydanlara koştu ve şunu söyledi: `Burada yalnız ve yalnız Türk milleti karar verir, asla kimseye boyun eğmez.´ Bunu hep birlikte gördük. Şimdi gençlerimizle beraber yürümeye devam ediyoruz. Bugün Ankara´da TEKNOFEST başladı. Buradan bir müjdeyi de ifade etmek istiyorum. Burada milli teknoloji var, tam bağımsızlık var, büyüyen, gelişen güçlü Türkiye var, bu Türkiye´nin ayak sesleri var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu muhteşem teknoloji yolculuğunu destekliyoruz. Bu yolculukta bize destek olan başta Cumhurbaşkanımıza ve aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Büyüyen, gelişen Türkiye istiyoruz. Bu milleti seviyoruz. Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, bu millet ilelebet bu topraklarda payidar kalacak"

Bakan Aşkın Bak ve beraberindeki protokol konuşmasının ardından tören birliklerini selamlayıp, kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-08-30 18:53:54