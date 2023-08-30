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        Kütahya'da orman yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 19:58 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:59
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        Kütahya'da orman yangını (2)
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        VALİ IŞIN: KONTROL ALTINA ALINDI

        Kütahya´da kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Orman yangını olan bölgede incelemelerde bulunarak bilgi alan Kütahya Valisi Musa Işın, ormanda soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker ve orman işletme şefi Murat Yıldırım adlı personelin de yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralandığını açıkladı. Vali Işın, "Saat 14.00 sıralarında ormanda yangın meydana geldi. Yaklaşık 35 hektarlık bir alanda tahribat söz konusu. 6 helikopter ve 1 uçakla söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra çevre ilçelerimizden ve merkezden itfaiye, arazöz ve su tankları geldi. Onlarla yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı. Bir saat içerisinde söndürülecektir. İki yaralımız var. Alev sıçraması sonucu bir orman şefimiz ile dozer operatörümüz yaralandı. Hayati tehlikeleri yok" dedi. Ormanda yapılan ilk incelemede ise kopan elektrik tellerinin yangına yol açtığı tespit edildi.

        ESKİŞEHİR´DE TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Kütahya´daki orman yangınında, dozerle yol açmaya çalışırken yaralanan dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker ve orman işletme şefi Murat Yıldırım ise ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne getirildi. Ambulanstan indirilerek yanık ünitesine alınan 2 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu el, yüz ve ayaklarında yanıklar olduğu belirtildi. (DHA)Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

        2023-08-30 19:57:05

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