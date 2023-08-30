Bakan Bak: Hiç kimse, bu millete asla diz çöktüremeyecek (2)
TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ
Kütahya´nın Altıntaş ilçesi Zafertepe Çalköy´de 30 Ağustos Zaferi´nin 101. yıl dönümü kapsamında gösteri uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri´ne bağlı Türk Yıldızları ve Jandarma'nın 'Üzüm Salkımı' gösterisi nefesleri kesti. Jet seslerinin yankılandığı Kütahya semalarında Türk Yıldızları gökyüzünde kalp şekli çizdi. Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin `üzüm salkımı´ gösterisi de ilgiyle izlendi. (DHA)Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)DHA-Politika Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-08-30 20:14:00