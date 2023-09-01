Orman yangınında ölen orman şefine eşi ve kızından gözyaşlarıyla veda

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)-KÜTAHYA'da çıkan orman yangınına müdahale sırasında yaralanıp, hastanede hayatını kaybeden Orman İşletme şefi Murat Yıldırım (36), gözyaşları arasında toprağa verildi. Yıldırım'ın eşi Aslıhan Kalın Yıldırım ve 8 yaşındaki kızı Duru Yıldırım, Bakan Yardımcısı Tiryaki ve Vali Işın'ın bayrak teslimi sırasında gözyaşı döktü.

Kütahya kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde önceki gün orman yangını çıktı. Yüksek tepelerdeki alevlere havadan helikopter ve uçakla mücadele edilirken, karadan iş makineleriyle yol açma çalışması yapıldı. Dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker ile Orman İşletme şefi Murat Yıldırım, ters rüzgarda iş makinesi içinde alevlerin arasında kalarak yaralandı. El, yüz ve ayaklarından yanarak yaralanan Türker ve Yıldırım, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Murat Yıldırım, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

ANNESİNDEN 'VATAN SAĞ OLSUN' CEVABI

Murat Yıldırım için Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene; Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Mustafa Baş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap, Yıldırım'ın ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Törende, anne Fatma Yıldırım, kendisine taziyede bulunanlara 'Vatan sağ olsun' diyerek cevap verdi. Yıldırım'ın eşi Aslıhan Kalın Yıldırım ve 8 yaşındaki kızı Duru Yıldırım, Bakan Yardımcısı Tiryaki ve Vali Işın'ın bayrak teslimi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

'BU YIL ORMAN YANGINLARINDA İKİNCİ ŞEHİDİMİZ'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, yapılan son düzenlemeyle orman yangınlarında hayatını kaybedenlere hukuken 'şehit' statüsü verildiğini söyledi. Tiryaki, "Orman yangınları ile mücadele ederken verdiğimiz bu kardeşlerimiz, şehitlerimiz artık dinen şehit olduğu gibi hukuken de şehit statüsünde. Bize düşen görev; onun geride bıraktıklarına sahip çıkmak. Gerçekten bugün yeşil ve mavi vatan dediğimizde, sınır boylarında bekleyen asker ve polislerimiz gibi, orman teşkilatının kahraman erleriyle Anadolu coğrafyasının her tarafını korumak üzerimizde borç olarak duruyor. O nedenle şehit kardeşimizi yolcu ediyoruz. İnanıyoruz ki, bu ölümlü dünyada bize bu canı veren, onu dünyaya getiren Yüce Yaratıcı onu kendi yanına aldı. Rabbi'm onu, geride bıraktığı ailesiyle cennetinde buluştursun. Genç yaşta küçücük bir kızcağızıyla beraber buradan ayrılıyor. Bu yıl orman yangınlarında ikinci şehidimiz. Gönlümüz arzu eder ki; bu tür acılar yaşamayalım. Daha dikkatli olmamız ve ormanları korumada hassas davranmalıyız. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

TABUTUNA SARILARAK EŞİNE VEDA ETTİ

Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık'ın duanın ardından Yıldırım'ın cenazesi, Parmakören Mahallesi Camisi'ne götürüldü. Fatma Yıldırım, tabutuna sarılarak eşine veda etti. Yıldırım'ın cenazesi, namazın ardından toprağa verildi. Dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker'in ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-09-01 14:59:39