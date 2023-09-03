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        Kütahya´da orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 16:56 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:57
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        Kütahya´da orman yangını
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        Oğuzhan KILIÇ-Mustafa YİĞİT/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da Kozluca ve Ortaca köyleri arasında kalan ormanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan alevleri söndürmek için çalışmalara başladı.

        Kütahya´da merkeze bağlı Kozluca ve Ortaca köyleri arasında kalan ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan helikopterle, karadan ise arazözlerle müdahale ederek alevleri söndürmek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ-Mustafa YİĞİT

        2023-09-03 16:55:25

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