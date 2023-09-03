Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya´da orman yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 18:16 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya´da orman yangını (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

        Kütahya´da Kozluca ve Ortaca köyleri arasında kalan ormanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 3 helikopterin yanı sıra 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 50´ye yakın orman işçisi görev alırken, çevre köylerden gelen vatandaşlar da destek verdi. Kütahya Valisi Musa Işın, yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, "Hepimize geçmiş olsun. Çok şükür yangın söndürüldü. Saat 15.25 sıralarında Kozluca köyü mevkiinde meydana gelen yangına ekiplerimiz Orman Bölge Müdürlüğü´nün kontrolünde ve denetiminde çok kısa bir sürede müdahale ettiler. Çok şükür yangın söndürüldü. Soğutma işlemleri yapılıyor. Yaklaşık 1,5 hektarlık bir alan zarar gördü" dedi. Ekipler soğutma çalışmalarının sürdürürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇMustafa YİĞİT

        2023-09-03 18:15:11

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
        Kütahya´da orman yangını
        Kütahya´da orman yangını
        Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Kütahya'daki fırında "Melissa Vargas'a nazar değmesin" diye simit dağıtıldı
        Kütahya'daki fırında "Melissa Vargas'a nazar değmesin" diye simit dağıtıldı
        Kütahya Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu
        Kütahya Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu
        Kütahya'da kaçak akaryakıt operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da kaçak akaryakıt operasyonunda 3 şüpheli yakalandı