Kütahya´da orman yangını (2)

BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya´da Kozluca ve Ortaca köyleri arasında kalan ormanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 3 helikopterin yanı sıra 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 50´ye yakın orman işçisi görev alırken, çevre köylerden gelen vatandaşlar da destek verdi. Kütahya Valisi Musa Işın, yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, "Hepimize geçmiş olsun. Çok şükür yangın söndürüldü. Saat 15.25 sıralarında Kozluca köyü mevkiinde meydana gelen yangına ekiplerimiz Orman Bölge Müdürlüğü´nün kontrolünde ve denetiminde çok kısa bir sürede müdahale ettiler. Çok şükür yangın söndürüldü. Soğutma işlemleri yapılıyor. Yaklaşık 1,5 hektarlık bir alan zarar gördü" dedi. Ekipler soğutma çalışmalarının sürdürürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇMustafa YİĞİT

2023-09-03 18:15:11