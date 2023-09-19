İş yerini kurşunlayıp kaçan şüpheli intihara kalkıştı; polis ikna etti KÜTAHYA'da,kendisini uyuşturucu alıştırdığını öne sürdüğü bir kişinin iş yerini kurşunlayan Ü.Y., polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçtı. Takip sonucu yakalanan ve tabancasını başına dayayıp intihar edeceğini söyleyen Ü.Y., polis tarafından ikna edilip gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da,kendisini uyuşturucu alıştırdığını öne sürdüğü bir kişinin iş yerini kurşunlayan Ü.Y., polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçtı. Takip sonucu yakalanan ve tabancasını başına dayayıp intihar edeceğini söyleyen Ü.Y., polis tarafından ikna edilip gözaltına alındı.

Kütahya'da yaşayan Ü.Y., Balıklı Mahallesi´nde kendisini uyuşturucuya alıştırdığını öne sürdüğü bir kişinin iş yerine gitti. Otomobilinden indikten sonra elindeki tabancayla iş yerine ateş eden Ü.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp, geldiği 43 RU 440 plakalı otomobille kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için otomobilin lastiklerine ateş etti. Patlak lastikle yaklaşık 8 kilometre kaçan Ü.Y., yakalanacağını anlayınca Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde durdu. Ü.Y., otomobilden indikten sonra tabancasını başına dayayıp intihar edeceğini söyledi. Polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edilen Ü.Y., elindeki tabancayı bırakıp teslim oldu. Gözaltına alınan Ü.Y., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği´ne götürdü. Yapılan kontrolde Ü.Y.´nin 0,68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.