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        Kütahya'da freni boşalan servis otobüsü 4 araca çarptı: 3 yaralı

         KÜTAHYA´dafreniboşalan servis otobüsü, park halindeki araçlara daha sonra ise karşı şeritte 1'i işçi servisi 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaldırımda yürüyen bir kadının, kontrolden çıkan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:48 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:50
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        Kütahya'da freni boşalan servis otobüsü 4 araca çarptı: 3 yaralı
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         KÜTAHYA´dafreniboşalan servis otobüsü, park halindeki araçlara daha sonra ise karşı şeritte 1'i işçi servisi 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaldırımda yürüyen bir kadının, kontrolden çıkan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam İstiklal Mahallesi´nde meydana geldi. Ali İhsan Dürülü'nün kullandığı 43 S 0292 plakalı otobüsü, freni boşalması sonucu kontrolden çıktı. Otobüs, park halindeki 43 AEF 095 ve 43 UU 868 çarparak karşı şeride geçerken, Furkan Ömür yönetimindeki 43 AEG 636 plakalı otomobile ve Necati Çevikoğlu'nun kullandığı 43 S 0519 plakalı başka bir işçi servisine çarptı. Kazada Necati Çevikoğlu (60), Arif Bakan (33) ve İsmail Göçmen (41) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sırasında duvar kenarındaki kaldırımda yürüyen bir kadın, kontrolden çıkan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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