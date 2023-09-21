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        Otomobil bente çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

        KÜTAHYA´nınTavşanlı ilçesinde menfez bendine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:10 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:15
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        Otomobil bente çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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        KÜTAHYA´nınTavşanlı ilçesinde menfez bendine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, 05.00 sıralarında Kayı köyü yakınlarında meydana geldi. Kasım Yılmaz´ın (40) kontrolünü yitirdiği 16 ABT 335 plakalı otomobil, hazır beton şirketinin girişindeki menfez bendine çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki İsmail Yılmaz (69) ile Naile Yılmaz (67) hayatını kaybederken, sürücü Kasım Yılmaz ile Yasin Yılmaz (46) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        İsmail ve Naile Yılmaz´ın cenazeleri ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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