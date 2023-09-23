Kütahya´da orman yangını
KÜTAHYA´nınTavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 23.09.2023 - 11:30 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:35
KÜTAHYA´nınTavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Tavşanlı ilçesi ile Bursa´nın Harmancık ilçesi arasındaki Küplü mevkisindeki ormanda, yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, bölgede konuşlu helikopterler de çalışmalara havadan destek veriyor.