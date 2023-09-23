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        Kütahya´da orman yangını

        KÜTAHYA´nınTavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:30 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:35
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        Kütahya´da orman yangını
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        KÜTAHYA´nınTavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Tavşanlı ilçesi ile Bursa´nın Harmancık ilçesi arasındaki Küplü mevkisindeki ormanda, yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, bölgede konuşlu helikopterler de çalışmalara havadan destek veriyor.

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