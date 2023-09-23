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        Kütahya'da sahte içki baskınına 1 tutuklama

        KÜTAHYA'da,sahte içki üreterek sattığı tespit edilip gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 13:15 Güncelleme: 23.09.2023 - 13:20
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        Kütahya'da sahte içki baskınına 1 tutuklama
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        KÜTAHYA'da,sahte içki üreterek sattığı tespit edilip gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler A.Y. ve H.K.'nin sahte içki üretip sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheliler takibe alınırken, 2 ev ve 1 iş yerine polis ekipleri baskın yaptı. Evlerdeki aramalarda 136 cinsel gücü artıran hap, 17,5 litre sahte alkol, kurusıkı tabanca, 5 litrelik plastik şişede alkol ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. serbest bırakıldı, A.Y. ise tutuklandı.

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