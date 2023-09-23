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        Kütahya´da orman yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 14:42 Güncelleme: 23.09.2023 - 14:45
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        Kütahya´da orman yangını (2)
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        3SAATTEKONTROL ALTINA ALINDI

        Kütahya´nın Tavşanlı ilçesinde saat 09.00 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin erken müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 3,5 hektar ormanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangına 3 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, bir dozer, 1 greyder, 4 su ikmal aracı ve toplam 120 personel ile müdahale edildi.

        Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, yangın gözetleme kulesinden fark edilen yangına çok kısa sürede müdahale edildiğini ifade ederek, "Gelen ihbar sonucu ekiplerimiz Bursa Orman sınırları içerisinde eski Küplü kulesi mevkisine sevk edildi. Burası mülki olarak Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında içerisinde. 6 helikopter, 3 uçak ve 11 arazöz ile Bursa ve Kütahya ekipleri ile beraber yangın kontrol altına alındı. Şu anda alan etrafında hortumlar yerleştirilerek soğutma çalışması yapılıyor. Yaklaşık 3,5 hektarda zarar olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

        Bölgede soğutma alışmalarının devam ediyor.

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