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        Minibüse çarpan otomobil, su kanalına düştü; 2 yaralı

        KÜTAHYA'daehliyetsiz ve alkollü sürücü G.G.'nin (19) kullandığı otomobil, minibüse çarpıp, su kanalına uçtu. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:25
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        Minibüse çarpan otomobil, su kanalına düştü; 2 yaralı
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        KÜTAHYA'daehliyetsiz ve alkollü sürücü G.G.'nin (19) kullandığı otomobil, minibüse çarpıp, su kanalına uçtu. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi'nde meydana geldi. G.G. idaresindeki otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Savrulan otomobil, ardından yol kenarındaki demir korkulukları aşarak su kanalına düştü. Kazada sürücü G.G. ile yanındaki arkadaşı M.C. (19), yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. G.G.'nin alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Otomobil çekici ile kanaldan çıkartılırken, kaza anı kameralara yansıdı. Soruşturma sürüyor.

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