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        Halk otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        KÜTAHYA'da, manevrayapan halk otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü Hüseyin Çatal (24), ağır yaralandı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:56 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:00
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        Halk otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        KÜTAHYA'da, manevrayapan halk otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü Hüseyin Çatal (24), ağır yaralandı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erdoğan Atasoy Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Çatal idaresindeki 43 AFC 667 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip Algömlek Sokak'a dönmek için manevra yapan Ahmet Saygın idaresindeki 43 HO 1032 plakalı halk otobüsüne çarptı. Motosikletin sürücüsü Çatal, otobüsün altında kalıp ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Çatal, sıkıştığı yerden kurtarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. Motosikletin sürücüsü Çatal, ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Otobüs sürücüsü Ahmet Saygın ise ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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