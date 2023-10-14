EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU, CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI 3 TUTUKLAMA  

KÜTAHYA'dageçentemmuz ayında evinde ölü bulunan Kemal Kaplan´ın (59), arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince cinayet soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden suçlarını itiraf eden 1'i Irak uyruklu 3´ü tutuklandı.

Servi Mahallesi´nde oturan Kemal Kaplan, geçen temmuz ayında, bir süredir kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerinde evinde ölü olarak bulundu. Savcılık ve polis ekiplerince Kaplan´ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adli Tıp Kurumu incelemesinde darbedilerek öldürüldüğü tespit edilen Kemal Kaplan'ın en son gittiği Atatürk Bulvarı´ndaki bir çorbacıda arkadaşlarıyla kavga ettiğini tespit etti.

Cinayet şüpheli olarak tespit edilen A.D. (31), E.G. (22), M.T.A.A. (20), H.İ.B. (52), M.M.N. (19) ile Z.K. (37), polis ekiplerince Kütahya´nın yanı sıra Manisa ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kütahya´ya getirilen 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadelerinde kavga ettikleri arkadaşları Kemal Kaplan´ı darbederek öldürdüğünü itiraf eden A.D., E.G. ve Irak uyruklu M.T.A.A., çıkarıldıkları mahkemece `kasten öldürme´ suçlamasıyla tutuklanırken, diğer şüphelilerden H.İ.B. adli kontrol kararıyla, diğer 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.