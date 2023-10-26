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        Kütahya'da galericiyi silahla yaralayan kasklı saldırgan tutuklandı

        KÜTAHYA'dagalericiİdris E.'nin (38) iş yerinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden kasklı saldırgan Hamza Özdemir (34) tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:03 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:05
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        Kütahya'da galericiyi silahla yaralayan kasklı saldırgan tutuklandı
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        KÜTAHYA'dagalericiİdris E.'nin (38) iş yerinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden kasklı saldırgan Hamza Özdemir (34) tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Olay, 23 Ekim'de Fuatpaşa Mahallesi Galericiler Sitesi 49'uncu Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşları ile iş yerinde oturan İdris E.'ye, içeri giren ve başında motosiklet kaskı olan Hamza Özdemir tabanca ile ateş etti. Mermilerin isabet ettiği İdris E. ağır yaralanırken, şüpheli plakaları sökülmüş otomobile binerek kaçtı. İdris E., ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, şüphelilerin olay yerinden kaçtığı otomobil Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde üzeri örtülerek gizlenmiş bulundu. Mahallede araştırma yapan polis, otomobille kaçan Hamza Özdemir, Yusuf T. (22), Sedat İ. (26) ve Oğuzhan K.'yi (24), saklandıkları çatı katında yakaladı. Şüphelilere yardım ettiği iddia edilen galerici ve emlakçı Hakkı E. (33), İlker E. (33), Murat S. (33), Mehmet K. (40) ve Kenan A. (40) da genişletilen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        İfadeleri alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hamza Özdemir tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin galerici İdris E. ile aralarında para meselesi olduğu belirtildi.

        Soruşturma sürüyor.

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