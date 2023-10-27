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        Kavga soruşturmasında, bahçeye kavanozla gömülmüş 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        KÜTAHYA´daeğlence mekanında 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Polisin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, kavanozla bahçeye gömülmüş 1,1 kilo esrar ile 7 silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:55
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        Kavga soruşturmasında, bahçeye kavanozla gömülmüş 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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        KÜTAHYA´daeğlence mekanında 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Polisin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, kavanozla bahçeye gömülmüş 1,1 kilo esrar ile 7 silah ele geçirildi.

        Kütahya Vefa Mahallesi´ndeki bir eğlence mekanında önceki gece kavga çıktı. 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili aralarında mekan işletmecisi ve çalışanların da bulunduğu 8 şüpheli hakkında `kasten yaralama ve tehdit´ suçlarından soruşturma başlatıldı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında M.G. (49), M.P. (51), B.T. (25), A.O.A. (24), R.A. (51), S.A. (42), E.Ö. (60) ve S.A. (27), polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 tabanca, 5 şarjör, 2 av tüfeği ve 215 fişek bulundu. Bir şüphelinin evinin bahçesinde ise kavanoz ve plastik kaplara konularak toprağa gömülmüş 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, `Uyuşturucu madde ticareti', 'Kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması´ suçlamasıyla ifadeleri için emniyete götürüldü.

        Soruşturma sürüyor.

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