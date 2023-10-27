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        Kütahya´da 7 milyon liralık `kapora´ dolandırıcılığına 8 gözaltı

        KÜTAHYA´dasosyal medyada verdikleri ev satış ilanları üzerinden `ora´ dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 1´i kadın, 8 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin aynı yöntemle 4 kişiyi, 7 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:25
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        Kütahya´da 7 milyon liralık `kapora´ dolandırıcılığına 8 gözaltı
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        KÜTAHYA´dasosyal medyada verdikleri ev satış ilanları üzerinden `ora´ dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 1´i kadın, 8 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin aynı yöntemle 4 kişiyi, 7 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ev sahiplerinden habersiz sosyal medya hesapları üzerinden satışa çıkardıkları evler için kapora alarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis 2 aylık fiziki ve teknik takip sonucu 1´i kadın 8 kişinin, kendilerini emlakçı ve bankacı olarak tanıtarak sahiplerinden habersiz sosyal medya üzerinden satış ilanı verdikleri evleri almak isteyenlerden kapora adı altında para aldığını belirledi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler S.A.A. (33), A.A. (23), M.Ş. (31), E.Ş. (25), E.Y.E. (20), E.B. (22), A.U. (19) ve T.S. (19), yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca, para, bilgisayar, çok sayıda senet, tapu ve ajandalar ele geçirildi. Şüpheliler geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından ifadeler için emniyete götürüldü.

        7 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

        Yapılan incelemede şüphelilerin, ev sahibi ve bankacı gibi davranarak ev almak isteyenlerle görüşme yaptıkları, sahiplerinden habersiz satış ilanı verdikleri evler için kapora adı altında para aldıkları tespit edildi. Ev almak isteyen 4 kişinin ise aynı yöntemlerle yaklaşık 7 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.

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