Araçlara ve polise saldıran alkollü şüpheli adli kontrolle serbest KÜTAHYA'da,arkadaşıyla içki içtikten sonra yolda gördüğü araçlara ve ihbarla gelen polise, sopa ve bıçakla saldıran Yılmaz Y. (48) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, araçlara saldırdığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

KÜTAHYA'da,arkadaşıyla içki içtikten sonra yolda gördüğü araçlara ve ihbarla gelen polise, sopa ve bıçakla saldıran Yılmaz Y. (48) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, araçlara saldırdığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kentte oturan Yılmaz Y., gece yarısı arkadaşıyla içki içtikten sonra eve dönmek için yaya olarak yola çıktı. Cedit Mahallesi Lala Hüseyin Paşa Caddesi'ne gelen Yılmaz Y., caddeden geçen araçlara elindeki bıçak ve sopayla saldırdı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine de direnip elindeki bıçakla saldıran Yılmaz Y., yakalanıp gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Yılmaz Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yılmaz Y.'nin arkadaşıyla yürüdüğü caddede sopa ve bıçakla araçlara saldırdığı anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde yürümekte güçlük çeken Yılmaz Y.'nin seyir halindeki araçlara sopayla saldırdığı, diğer arkadaşının ise bir araca vurmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip düştüğü görüldü.