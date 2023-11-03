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        Araçlara ve polise saldıran alkollü şüpheli adli kontrolle serbest

        KÜTAHYA'da,arkadaşıyla içki içtikten sonra yolda gördüğü araçlara ve ihbarla gelen polise, sopa ve bıçakla saldıran Yılmaz Y. (48) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, araçlara saldırdığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:42 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:45
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        Araçlara ve polise saldıran alkollü şüpheli adli kontrolle serbest
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        KÜTAHYA'da,arkadaşıyla içki içtikten sonra yolda gördüğü araçlara ve ihbarla gelen polise, sopa ve bıçakla saldıran Yılmaz Y. (48) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, araçlara saldırdığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Kentte oturan Yılmaz Y., gece yarısı arkadaşıyla içki içtikten sonra eve dönmek için yaya olarak yola çıktı. Cedit Mahallesi Lala Hüseyin Paşa Caddesi'ne gelen Yılmaz Y., caddeden geçen araçlara elindeki bıçak ve sopayla saldırdı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine de direnip elindeki bıçakla saldıran Yılmaz Y., yakalanıp gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Yılmaz Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

        Yılmaz Y.'nin arkadaşıyla yürüdüğü caddede sopa ve bıçakla araçlara saldırdığı anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde yürümekte güçlük çeken Yılmaz Y.'nin seyir halindeki araçlara sopayla saldırdığı, diğer arkadaşının ise bir araca vurmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip düştüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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