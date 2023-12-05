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        Sağlıkçıları rehin alan şizofreni hastası, intihara teşebbüs etti

        KÜTAHYA'da,şizofreni hastası emekli polis memuru Sunay D. (39) adlı kadın, evine gelen iki sağlık çalışanını rehin aldı. Polisin ikna çabalarına karşılık tabancayla kendini vurup, intihara kalkışan Sunay D., hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:10
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        Sağlıkçıları rehin alan şizofreni hastası, intihara teşebbüs etti
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        KÜTAHYA'da,şizofreni hastası emekli polis memuru Sunay D. (39) adlı kadın, evine gelen iki sağlık çalışanını rehin aldı. Polisin ikna çabalarına karşılık tabancayla kendini vurup, intihara kalkışan Sunay D., hastaneye kaldırıldı.

        Yenidoğan Mahallesi'nde oturan ve 2017 yılında şizofreni teşhisi koyulduktan sonra polislikten malulen emekli edildiği öğrenilen Sunay D., tedavisi amacıyla eve gelen İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Ruh Sağlığı personeli H.Y. (37) ve A.Ç.'yi (33) rehin aldı. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, çevre güvenliğini alıp Sunay D.'yi teslim olması için iknaya çalıştı. İtfaiyeciler, merdivenle Sunay D.'nin oturduğu 2'nci kattaki dairede pencereye çıkıp dikkatini dağıtmak isterken polisler de çilingir yardımıyla eve girmeye çalıştı. Durumu fark eden Sunay D., elindeki tabancayla kendini vurup intihara kalkıştı. Silah sesini duyan itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı kırıp içeri girdi. Ağır yaralanan Sunay D., ambulansla, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

        BÜYÜLÜ DEDİĞİ YORGANLARI TAŞITMAYA ÇALIŞMIŞ

        Sunay D.'nin rehin aldığı sağlık çalışanları H.Y. ve A.Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilip, polis merkezine götürüldü. Sağlıkçıların, Sunay D.'nin kendilerini rehin aldıktan sonra 'Burada büyülü yorganlar var. Bunları alın, almazsanız kötü olur' diyerek tehdit ettiğini anlattıkları öğrenildi.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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