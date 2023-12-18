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        Kütahya´da uyuşturucuya alıştırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan 8 şüpheli yakalandı

        KÜTAHYA´da uyuşturucuya alıştırdıkları kadınları fuhuş yapmaları konusunda zorladığı tespit edilen 8 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 22:28 Güncelleme: 18.12.2023 - 22:30
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        Kütahya´da uyuşturucuya alıştırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan 8 şüpheli yakalandı
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        KÜTAHYA´da uyuşturucuya alıştırdıkları kadınları fuhuş yapmaları konusunda zorladığı tespit edilen 8 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 8 şüphelinin kadınları uyuşturucuya alıştırarak fuhuşa zorladığını tespit etti. Kent merkezindeki adreslere eşzamanlı baskın yapan polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 48 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet ruhsatsız tüfek ile 42 adet fişek ele geçirildi.

        13´Ü KADIN 128 KİŞİ İFADE VERDİ

        Operasyonla ilgili şüphelilerin mağdur ettiği 13´ü kadın 128 kişi polise ifade verdi. Şüphelilerden 3´ü hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla ayrıca adli işlem başlatıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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