Kütahya´da uyuşturucuya alıştırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan 8 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA´da uyuşturucuya alıştırdıkları kadınları fuhuş yapmaları konusunda zorladığı tespit edilen 8 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 8 şüphelinin kadınları uyuşturucuya alıştırarak fuhuşa zorladığını tespit etti. Kent merkezindeki adreslere eşzamanlı baskın yapan polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 48 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet ruhsatsız tüfek ile 42 adet fişek ele geçirildi.

13´Ü KADIN 128 KİŞİ İFADE VERDİ

Operasyonla ilgili şüphelilerin mağdur ettiği 13´ü kadın 128 kişi polise ifade verdi. Şüphelilerden 3´ü hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla ayrıca adli işlem başlatıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.