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        Kütahya'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

        KÜTAHYA'da6 otomobil, 1 kamyonet ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:58
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        Kütahya'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
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        KÜTAHYA'da6 otomobil, 1 kamyonet ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi, yaralandı.

        Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu 8'inci kilometresindeki Özçınarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Samet Yakut kullandığı 78 BK 736 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 6 otomobil, kamyonet ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, Nevzat Işık (51), Rabia Yıldırım (32), Hamza Güner (31) ve Hamza Işık (25) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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