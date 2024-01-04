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        Arkadaşının yanarak hayatını kaybettiği kazanın sürücü serbest bırakıldı

        KÜTAHYA'da takla atıp alev alan otomobilde bulunan Samet Yavuz´un (39) yanarak hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan ve 1,58 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Orhan Kaçar (33), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 21:26 Güncelleme: 04.01.2024 - 21:30
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        Arkadaşının yanarak hayatını kaybettiği kazanın sürücü serbest bırakıldı
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        KÜTAHYA'da takla atıp alev alan otomobilde bulunan Samet Yavuz´un (39) yanarak hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan ve 1,58 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Orhan Kaçar (33), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaza, sabaha karşı 03.00 sıralarında Kütahya-Tavşanlı Karayolu 25'nci kilometresinde meydana geldi. Orhan Kaçar yönetimindeki 43 ACD 218 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yol kenarına savrulan otomobil ardından alev aldı. Kaza sonrası yaralanan sürücü Kaçar ile yolcu olarak bulunan Özlem Biçer (23) yaralanırken, kendi imkanlarıyla alev alan otomobilden çıkmayı başardı. Diğer yolcu Samet Yavuz ise sıkıştığı yerden kurtulamayarak, hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, yaralanan sürücüsü Kaçar ve arkadaşı Biçer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

        SERBEST BIRAKILDI

        Yaralılardan 1,58 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Orhan Kaçar, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken, Kütahya Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı´nda ifadesi alınan sürücü Kaçar `taksirle ölüme neden olmak´ suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´ne çıkarılan Kaçar, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yaralı Özlem Biçer´in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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