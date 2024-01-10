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        Kütahya'da kar yağışı

        KÜTAHYA'da mevsimin ilk kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde kar kalınlığı 28 santimetreye yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:31 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:35
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        Kütahya'da kar yağışı
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        KÜTAHYA'da mevsimin ilk kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde kar kalınlığı 28 santimetreye yükseldi.

        Kentte hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan mevsimin ilk kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kütahya Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde de kar yağışı aralıklarla sürüyor. Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaşımı sağlayan geçitte ağır vasıta ve TIR'ların geçişlerine izin verilmiyor. Etkili olan yağış ile kar kalınlığı 28 santimetreye yükseldi. Karayolları ekipleri, Kocayayla Geçidi'nde yolun trafiğe kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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