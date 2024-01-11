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        Kütahya'da 10 pavyon, valilik kararıyla süresiz mühürlendi

         KÜTAHYAValiliği, pavyonların bulunduğu bölgede artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmeyi süresiz olarak faaliyete kapattı. 10 pavyon, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 22:38 Güncelleme: 11.01.2024 - 22:40
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        Kütahya'da 10 pavyon, valilik kararıyla süresiz mühürlendi
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         KÜTAHYAValiliği, pavyonların bulunduğu bölgede artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmeyi süresiz olarak faaliyete kapattı. 10 pavyon, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

        Kütahya Valiliği, pavyonların bulunduğu bölgede meydana gelen asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmeyi süresiz kapatma kararı aldı. Valilik, Vefa Mahallesi Sardunya Sokak üzerindeki bölgede kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, polise mukavemet gibi olayların artmasını gerekçe göstererek, 10 pavyonun faaliyetine süresiz olarak son verdi. İşletmeler polis nezaretinde bölgeye gelen Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tek tek mühürlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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