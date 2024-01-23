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        Lise öğrencisi, staj gördüğü atölyede öldü

        KÜTAHYA'da lise öğrencisi Erol Can Yavuz (16), staj gördüğü mobilya atölyesinde sunta bloklarının altında kalarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:13 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:15
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        Lise öğrencisi, staj gördüğü atölyede öldü
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        KÜTAHYA'da lise öğrencisi Erol Can Yavuz (16), staj gördüğü mobilya atölyesinde sunta bloklarının altında kalarak hayatını kaybetti.

        Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi İç Mekan Mobilya Teknolojisi Dalı 9'ncu sınıf öğrencisi Erol Can Yavuz, dün staj gördüğü mobilya atölyesinde sunta bloklarının üstüne devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, kurtarılamadı.

        Erol Can Yavuz için Gaybiefendi Mahallesi Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Kütahya Valisi Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Yavuz'un cenazesi, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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