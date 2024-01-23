Lise öğrencisi, staj gördüğü atölyede öldü

KÜTAHYA'da lise öğrencisi Erol Can Yavuz (16), staj gördüğü mobilya atölyesinde sunta bloklarının altında kalarak hayatını kaybetti.

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi İç Mekan Mobilya Teknolojisi Dalı 9'ncu sınıf öğrencisi Erol Can Yavuz, dün staj gördüğü mobilya atölyesinde sunta bloklarının üstüne devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, kurtarılamadı.

Erol Can Yavuz için Gaybiefendi Mahallesi Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Kütahya Valisi Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Yavuz'un cenazesi, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda defnedildi.

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