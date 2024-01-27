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        Otomobilinde ve evinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

        KÜTAHYA´da otomobilinde ve evinde 176 sikke ile tarihi eser niteliğinde 115 obje, 7 tüfek ve 2 tabanca ele geçirilen H.A. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:50 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:55
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        Otomobilinde ve evinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
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        KÜTAHYA´da otomobilinde ve evinde 176 sikke ile tarihi eser niteliğinde 115 obje, 7 tüfek ve 2 tabanca ele geçirilen H.A. gözaltına alındı.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine H.A.´nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 obje bulundu. Bunun üzerine H.A.´nın evinde de arama yapıldı. Burada da 95 obje ile 176 sikke, dedektör, 7 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan araç sürücüsü H.A., işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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