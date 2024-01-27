Otomobilinde ve evinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi KÜTAHYA´da otomobilinde ve evinde 176 sikke ile tarihi eser niteliğinde 115 obje, 7 tüfek ve 2 tabanca ele geçirilen H.A. gözaltına alındı.

KÜTAHYA´da otomobilinde ve evinde 176 sikke ile tarihi eser niteliğinde 115 obje, 7 tüfek ve 2 tabanca ele geçirilen H.A. gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine H.A.´nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 obje bulundu. Bunun üzerine H.A.´nın evinde de arama yapıldı. Burada da 95 obje ile 176 sikke, dedektör, 7 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan araç sürücüsü H.A., işlemleri için emniyete götürüldü.