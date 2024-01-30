Kütahya'da kömür ocağında göçük; 1 işçi mahsur kaldı (2)

YARALIHALDE ÇIKARILDI

Tavşanlı ilçesinde Ege Taşkömür Madencilik şirketine ait kömür ocağında maden işçilerinden Hüseyin Kıyak (38), nefeslik adı verilen havalandırma bacalarını değiştirdiği sırada göçük meydana geldi. Kıyak, boğazına kadar toprak altında kalırken, diğer işçiler jandarma ekiplerine haber verdi. Harekete geçen AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra 20 kişilik tahliye ekibi oluşturuldu. Ekipler, maden ocağı girişinden 100 metre mesafede olan Hüseyin Kıyak ile konuşarak durumunu öğrendikten sonra kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından Hüseyin Kıyak´a ulaşıldı. Hafif yaralı olan Kıyak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kıyak´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.