Kaybolan 7 yaşındaki otizmli Mehmet, çayda aranıyor

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde çocuk parkında oynarken kaybolan ve Adranos Çayı'na düştüğü tahmin edilen otizmli Mehmet Derin (7) için dalgıçlarla arama çalışması başlatıldı.Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde Azerbaycan Parkı’nda tek başına oynayan Mehmet Derin, bir süre sonra kayboldu. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Mehmet Derin’i bulamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemede güvenlik kamerası görüntülerinde Mehmet Derin’in en son Azerbaycan Parkı'nda oynadığını görüldü. AFAD ve jandarma ekiplerince Mehmet Derin’in çocuk parkının yanında bulunan Adranos Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlarla arama çalışması başlatıldı. Dron ile de çayın üzeri ve kıyısı havadan kontrol edildi. Henüz Mehmet Derin’in izine rastlanmazken, arama çalışmaları devam ediyor.