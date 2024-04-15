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        Soma'daki kömür ocağında hayatını kaybeden madenci, memleketi Kütahya'da toprağa verildi

        MANİSA'nın Soma ilçesindeki özel bir kömür madeni ocağında iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçi Halit Gürpınar'ın (41) cenazesi, memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 17:54 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:55
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        Soma'daki kömür ocağında hayatını kaybeden madenci, memleketi Kütahya'da toprağa verildi
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        MANİSA'nın Soma ilçesindeki özel bir kömür madeni ocağında iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçi Halit Gürpınar'ın (41) cenazesi, memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Soma Eynez Mahallesi'ndeki özel bir maden işletmesine ait kömür ocağında 16.00-24.00 vardiyası işçisi olarak çalışan Halit Gürpınar, önceki gün saat 18.00 sıralarında, kömür taşıma hattında bulunan tambura sıkışarak hayatını kaybetti. Evli, 2 çocuk babası Gürpınar'ın Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazesi, yakınları tarafından alınarak memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent köyündeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasından sonra Gürpınar'ın cenazesi Altınkent Camisi'ne götürüldü. Öğle vakti düzenlenen törene Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Eskigediz Belediye Başkanı Mustafa Kemal Arslan, Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, hayatını kaybeden Halit Gürpınar'ın babası Abdullah Gürpınar ve ailesi ile işçi arkadaşları ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Gürpınar'ın cenazesi, Altınkent köy mezarlığında toprağa verildi.

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