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        İki kilo metamfetamin ile yakalanan şüpheli tutuklandı

        KÜTAHYA'da durdurulan yolcu otobüsünde 2 kilo uyuşturucu maddesi metamfetamin ile yakalanan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 18:26 Güncelleme: 15.04.2024 - 18:30
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        İki kilo metamfetamin ile yakalanan şüpheli tutuklandı
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        KÜTAHYA’da durdurulan yolcu otobüsünde 2 kilo uyuşturucu maddesi metamfetamin ile yakalanan T.Ç. (38) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheli T.Ç.’nin yolcu otobüsüyle kente geldiği belirlendi. Durdurulan otobüsteki şüphelinin valizinde yapılan aramada 2 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan şüpheli T.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan T.Ç. ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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