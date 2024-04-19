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        Otomobilinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken, kalp krizinden öldü

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Osman Çubuk (76), otomobilinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:47 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:50
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        Otomobilinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken, kalp krizinden öldü
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        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Osman Çubuk (76), otomobilinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

        Tunçbilek beldesi Gürağaç Mahallesi’nde oturan Osman Çubuk’un otomobili, motor kısmından alev aldı. Aracı durduran Çubuk, itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra yanındaki eşiyle birlikte yangına müdahale ederken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri Osman Çubuk’un kalp krizi geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Savcılık incelemesinin ardından Osman Çubuk’un cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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