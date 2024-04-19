Otomobilinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken, kalp krizinden öldü

Tunçbilek beldesi Gürağaç Mahallesi’nde oturan Osman Çubuk’un otomobili, motor kısmından alev aldı. Aracı durduran Çubuk, itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra yanındaki eşiyle birlikte yangına müdahale ederken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri Osman Çubuk’un kalp krizi geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

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