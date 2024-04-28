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        Çorbacıda silahlı saldırı güvenlik kamerasında

        KÜTAHYA'da M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 16:38 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:40
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        Çorbacıda silahlı saldırı güvenlik kamerasında
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        KÜTAHYA’da M.B.K. (27), arkadaşı F.K. (40) ile aralarında husumet olduğu belirtilen A.A.’yı (40) çalıştığı çorbacıda bacağından tabancayla vurarak yaraladı. İki şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalanırken, silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 03.30 sıralarında Servi Mahallesi Derbent Sokak üzerindeki bir çorbacıda meydana geldi. A.A. isimli iş yeri çalışanı bir arkadaşıyla çay içtiği sırada, daha önceden aralarında husumet bulunan M.B.K. dükkana gelip, belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. A.A. bacağından yaralanırken, silahlı saldırgan M.B.K. ve birlikte geldiği arkadaşı F.K. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerden F.K.’yi Ahmet Derin Caddesi üzerinde, kaçan silahlı saldırgan M.B.K.’yı ise Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi’ndeki evinde yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli ifade için emniyete götürüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan A.A. da hakkındaki 1 yıl 2 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı.

        Silahlı saldırı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bacağından yaralanan A.A.’nın rahat tavırlar sergilediği ve sigaraya içmeye devam ettiği görüldü. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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