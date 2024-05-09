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        Cezaevinden izinli çıkan hükümlüler, uyuşturucuyla yakalandı

        KÜTAHYA'da, cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü ile yanlarındaki 1 kadın, piyasa değeri yaklaşık 9 milyon lira olduğu belirtilen kağıda emdirilmiş uyuşturucu ile yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 18:24 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:30
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        Cezaevinden izinli çıkan hükümlüler, uyuşturucuyla yakalandı
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        KÜTAHYA’da, cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü ile yanlarındaki 1 kadın, piyasa değeri yaklaşık 9 milyon lira olduğu belirtilen kağıda emdirilmiş uyuşturucu ile yakalandı.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Y.Ş. (41) ve İ.L. (59) isimli hükümlülerin, İstanbul’dan kent merkezine uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Takibe aldıkları şüphelileri, otobüsten indikleri Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yakalayan polis ekipleri, yaptıkları aramada çöp poşetine konulmuş kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 9 milyon lira olduğu belirtilen, 45 bin 71 içimlik uyuşturucu maddenin, Kütahya’da tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtilirken, 2 hükümlü ile yanlarındaki A.Ö. (26) isimli kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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