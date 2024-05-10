Özgür Özel: Son cumhurbaşkanı gibi değil, ilk cumhurbaşkanı gibi davranacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekliye, esnafa, çiftçilere ve üreticilere destek vereceklerini belirterek, “Son cumhurbaşkanı gibi değil, ilk cumhurbaşkanı gibi davranacağız. ‘Köylü milletin efendisidir’ diyeceğiz, yeniden efendi yapacağız. O yüzden hep birlikte çalışıp hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya’ya geldi. Partisinin il başkanlığına geçen Özel’i CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile partililer karşıladı. Parti önünde toplanan kalabalık için güvenlik tedbiri olarak polis bariyerleri konulduğunu gören Özel, bunların kaldırılmasını istedi. Özel, burada yaptığı konuşmada yerel seçimleri gençler, kadınlar ve bilimsel yöntemlerle kazandıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Malum 1980 darbesi hem solun hem sendikaların, siyasetin üzerinden tankla geçmişti. O günden beri maalesef Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyaset kalesinin başarı kapısından giremiyorduk. Başarı kapısı bize kapalıydı. Üzerinde üç tane anahtar vardı, üç tane kilit. Biz, partinin yaş ortalaması 43 olan yeni parti meclisiyle, yarısı kadınlardan oluşan, yaş ortalaması 46 olan merkez yönetim kuruluyla, ‘biz bu kilidi nasıl açacağız’ derken, çareyi şöyle bulduk. Dedik ki; ‘Bir bakın bakalım partinin geçmişine. Atatürk’ümüz mutlaka o anahtarları bir yere bırakmıştır’ Partinin geçmişine baktık, Cumhuriyetin ilk yıllarına baktık. Nasıl başardı paşam, diye baktık. Üç tane anahtar bulduk. Birinci anahtar, Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Paşa, bu Cumhuriyeti genel başkanlara emanet etmemişti, bu Cumhuriyeti, askerdi ama genelkurmay başkanlarına, askerlere, polislere emanet etmemişti. Ne milletvekillerine bıraktı ne bir başkasına. Cumhuriyeti kime emanet etti? Gençlere emanet etti gençlere. İşte birinci kilidi gençler açtı, genç adaylar açtı, gençlerin inanması açtı. İkinci kilide sıra gelince, Fransa’dan önce, İspanya’dan önce, Danimarka’dan, Almanya’dan önce, kadınlara seçme seçilme hakkı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi biz de kadınlara güvendik. Çok sayıda kadın aday gösterdik. Kadın kollarımızı güçlendirdik. Kadınlara güvendik. Komşularını ikna ettiler, herkesi ikna ettiler, bu büyük başarıda ikinci kilidi de kadınlar açtı. Üçüncü kilit, Atatürk’ün de bilim dediği, fen dediği, bilimsel yöntemlere güvendik. Dedik anket yapıyoruz, anketle mi belirlenir dediler, yapay zeka diye dalga geçtiler ama her yerde en doğru adayları belirledik, milletimize güvendik ve üçüncü kilidi de bilimle, çağdaşlıkla açtık. Biz bu seçimleri Atatürk’ten kalan üç anahtarla kazandık. Bundan sonra bir sonraki seçimleri aynı şekilde kazanacağız. Bunun için herkese söylüyorum, gençleri partiye yönlendirin, partiye getirin, üye yapın.”

‘KÖYLÜYÜ MİLLETİN EFENDİSİ YAPACAĞIZ’ Emekliye, esnafa, çiftçilere ve üreticilere destek vereceklerini kaydeden Özel, ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk gibi davranacaklarını söyledi. Köylüyü yeniden milletin efendisi konumuna getirmek istediklerini söyleyen Özel, “Emekliyi açlığa mahkum edenlere, esnafı kredi borçları karşısında perişan edenlere, çiftçiyi desteklemesiz bırakıp, ürününü tarlada dalda bırakıp yoksulluğa itenlere, çay üreticisine de buğday üreticisine de afyon üreticisine de üzümcüye de narenciye üretene de hayvancılıkla uğraşana da sahip çıkacağız. Son cumhurbaşkanı gibi değil, ilk cumhurbaşkanı gibi davranacağız. ‘Köylü milletin efendisidir’ diyeceğiz, yeniden efendi yapacağız. O yüzden hep birlikte çalışıp hep birlikte mücadele edeceğiz. Kim hak arıyorsa yanında olacağız, gün gelecek emeklilerle, gün gelecek öğretmenlerle, gün gelecek çiftçilerle, gün gelecek esnaflarla, gün gelecek vergide adalet mitinginde meydanlarda hep beraber olacağız ve siz mücadele ettikçe, biz mücadele ettikçe bu bozuk düzen değişecek, adaletli, hakça bir düzen gelecek. Hiç niyetimiz yokken burayı dolduranlara, sesimizi dinleyenlere, bize gönlünü kulaklarını açanlara selam olsun. Yeni bir yola çıktık bu yol başarının yoludur, zaferin yoludur” diye konuştu.

‘ESKİŞEHİR MUCİZESİNİ KÜTAHYA’YA TAŞIYACAĞIZ’ CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti ziyaretinin ardından Kütahya’da 74 yıl sonra ilk kez CHP adayının kazandığı Belediye Başkanlığı binasına geçti. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’yi makamında ziyaret eden Özel, “Ben Sayın Eyüp Kahveci’yi, Kütahya Belediye Başkanı olarak, hatta şunu söyleyeyim Kütahya'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş ilk belediye başkanı olarak, çünkü bundan önceki belediye başkanları tek parti döneminde görevlendirmeyle göreve geliyorlardı. Elbette seçim oluyordu, ama demokratik bir seçimden bahsedilemezdi tam anlamıyla. Bir rekabet ortamı yerine uygun görülen adaylar yarışıyordu. Ama şimdi çoklu bir yarıştan seçilmiş bir belediye başkanı olarak Eyüp Kahveci hepimizi gururlandırdı, onurlandırdı” dedi.

Kütahya'nın inanılmaz bir potansiyeli olduğunu anlatan Özel, verecekleri destek ile Eskişehir’i model alacaklarını söyledi. CHP’li belediyeler için kurulan komisyonda yer alan Yılmaz Büyükerşen’in Kütahya’ya destek olacağını kaydeden Özgür Özel, “Kütahya'nın gençlerinin hem yurt dışında ya da yurt içinde başka şehirlerde hayal kurmasını değil, bu şehirde mutlu olmalarını, bu şehirde bir gelecek tahayyül edebilmelerini sağlayacağız. Yanı başımızdaki Eskişehir'deki mucizeyi, Kütahya'ya taşıyacağız. Eskişehir'i Eskişehir yapan, halkçı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrasinin çizgisindeki halkçı bir belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen. Kütahya belediye başkanının baş danışmanı Yılmaz Büyükerşen'dir. Her zaman için hem bütün deneyimiyle hem partide üstlendiği görevin gereğince, en yakındaki ilde yine bir vaha yaratmayı, bir cennet yaratmayı, öğrenciler için kaçılacak değil de gelinecek, tercih edilecek bir şehir olmayı Kütahya Belediye Başkanı sağlayacak. Baş destekçisi de Yılmaz hoca olacak, ben olacağım genel başkan olarak” diye konuştu.