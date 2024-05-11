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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 23:21 Güncelleme: 11.05.2024 - 23:25
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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        KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

        Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bugün 4 şüpheliye operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 43 uyuşturucu hap, 2 parça afyon sakızı ve 2 gram Bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları belirlenen F.S. (26), E.B.Ö. (21), R.Ç. (25) ve E.A. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.S., E.B.Ö. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, R.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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