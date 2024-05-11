Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bugün 4 şüpheliye operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 43 uyuşturucu hap, 2 parça afyon sakızı ve 2 gram Bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları belirlenen F.S. (26), E.B.Ö. (21), R.Ç. (25) ve E.A. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.S., E.B.Ö. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, R.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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