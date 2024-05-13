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        Tartıştığı eşini omzundan bıçakladı

        KÜTAHYA'da, O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 17:31 Güncelleme: 13.05.2024 - 17:35
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        Tartıştığı eşini omzundan bıçakladı
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        KÜTAHYA'da, O.A. (43), tartıştığı eşi A.A.'yı (38) omzundan bıçakladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, kocası ise gözaltına alındı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Küpeli Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. O.A. ile eşi A.A. arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. O.A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini omzundan yaraladı. Sesleri duyan binadakilerin ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol kürek kemiğinin altından bıçaklandığı belirlenen A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. O.A. ise ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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