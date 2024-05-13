Tartıştığı eşini omzundan bıçakladı

Olay, saat 15.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Küpeli Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. O.A. ile eşi A.A. arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. O.A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini omzundan yaraladı. Sesleri duyan binadakilerin ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol kürek kemiğinin altından bıçaklandığı belirlenen A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. O.A. ise ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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