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        Kütahya'da FETÖ operasyonu; 11'i kamu personeli, 21 gözaltı

        KÜTAHYA'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 11'i kamu personeli 21 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:04 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:10
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        Kütahya'da FETÖ operasyonu; 11'i kamu personeli, 21 gözaltı
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        KÜTAHYA'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 11'i kamu personeli 21 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. Kent merkezi ve ilçelerde 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11'i kamu personeli, 21 şüpheli, örgüt üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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