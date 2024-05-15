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        15 yaşındaki çocuk, izinsiz aldığı babasının aracıyla kaza yaptı: 3 yaralı

        KÜTAHYA'da İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:20 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:25
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        15 yaşındaki çocuk, izinsiz aldığı babasının aracıyla kaza yaptı: 3 yaralı
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        KÜTAHYA’da İ.Y. (15) isimli kız çocuğunun, izinsiz aldığı babasına ait hafif ticari araçla çarptığı otomobildeki, 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Akkent Mahallesi Süleyman Efendi Caddesi’nde meydana geldi. İ.Y. isimli kız çocuğu, babasından habersiz aldığı 43 AAE 609 plakalı hafif ticari araçla, B.S.D. idaresindeki 43 ACL 236 plakalı otomobile çarptı. Savrulup kaldırıma çıkan otomobildeki Emine Kaymak (61), Şükriye Demirdaş (40) ve Rümeysa Asiye Demirdaş (9) yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen İ.Y.’ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 12 bin lira ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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