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        Futbolcu eşinin kullandığı otomobil, üst geçidin altında yayalara çarptı: 2 yaralı

        KÜTAHYA'da üst geçidi kullanmak yerine bulvara çıkan Salih (71) ile eşi Yasemen Tokerim (64) otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 23:55 Güncelleme: 16.05.2024 - 00:00
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        Futbolcu eşinin kullandığı otomobil, üst geçidin altında yayalara çarptı: 2 yaralı
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        KÜTAHYA’da üst geçidi kullanmak yerine bulvara çıkan Salih (71) ile eşi Yasemen Tokerim (64) otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek yaralandı. Çifte çarpan otomobilin sürücüsü Tuğba Çolak’ın, Tokat Erbaasporlu futbolcu Hüseyin Çolak’ın eşi olduğu öğrenildi.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Tren Garı mevkisinde meydana geldi. Abdurrahman Kara Bulvarı’ndan Tren Garı istikametine giden Salih ve Yasemen Tokerim çifti, 3 metre mesafedeki üst geçidi kullanmak yerine karayolundan karşıya geçmek istedi. Ancak bu sırada Kütahya’dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Tuğba Çolak idaresindeki 35 JH 156 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Salih ile Yasemen Tokerim’e çarparak metrelerce sürükledi.

        Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerince bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çift, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

        OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ FUTBOLCUNUN EŞİ ÇIKTI

        Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Tuğba Çolak’ın Tokat Erbaasporlu 34 yaşındaki forvet oyuncusu Hüseyin Çolak’ın eşi olduğu öğrenildi.

        Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sürücü Tuğba Çolak ise ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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