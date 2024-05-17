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        Aracın gizli bölmesinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu aracın gizli bölmesinde peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 17:43 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:45
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        Aracın gizli bölmesinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi
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        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu aracın gizli bölmesinde peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç, ilçe girişinde durduruldu. Araçtaki aramada gizli bölmeye saklanmış 4 parça halinde 11 bin 334 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), metamfetamin ve tabanca mermisi ele geçirildi. Araçtaki S.T. ve B.Ş. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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