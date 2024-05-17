Aracın gizli bölmesinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç, ilçe girişinde durduruldu. Araçtaki aramada gizli bölmeye saklanmış 4 parça halinde 11 bin 334 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), metamfetamin ve tabanca mermisi ele geçirildi. Araçtaki S.T. ve B.Ş. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

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