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        Kütahya'da cip kafeye daldı; kaza güvenlik kamerasında

         KÜTAHYA'daters yöne girip sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, yol kenarındaki kafeye daldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 00:09 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:15
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        Kütahya'da cip kafeye daldı; kaza güvenlik kamerasında
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         KÜTAHYA’daters yöne girip sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, yol kenarındaki kafeye daldı. Sürücü kaza sonrası kaçarken, kafedeki 1’i ağır 2 müşteri yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerine Börekçiler Mahallesi, Ahi Erbasan Caddesi’nde meydana geldi. İ.B. yönetimindeki 43 KY 274 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kafeye daldı. Kazanın ardından sürücü İ.B. yaya olarak kaçtı. Kazada, kafe müşterisi Muhammet Burhan Demiral (29) ile Alime Dayan (25) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ali Dayan’ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

        Polis, kazanın ardından kaçan sürücü İ.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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